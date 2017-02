Conselho Consultivo da Zona Norte manifesta preocupação com escassez de lugares de estacionamento

O Conselho Consultivo dos Serviços Comunitários da Zona Norte esteve ontem reunido, num encontro em que a questão da escassez de estacionamento dominou a discussão.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, um dos membros do organismo, Choi Si Wai mostrou preocupação com a escassez de lugares para estacionar na Zona Norte e sugeriu que o Governo adicione alguns espaços de estacionamento temporários, durante a noite, nas estradas com maior capacidade. Choi quer ainda que o Executivo encoraje os empreiteiros a fazerem uso do espaço subterrâneo para a construção de mais parques de estacionamento. Segundo a mesma estação, um outro membro do Conselho, Zhang Senhua, mostrou-se preocupado com a sobrecarga da via rodoviária das Portas do Cerco, e sugeriu que o Executivo comece a avaliar as alternativas disponíveis o mais rapidamente possível.