Cobertura da rede MTel ultrapassa os 70 por cento

A companhia de telecomunicações MTel garantiu ontem ter dado cumprimento às suas obrigações contratuais de cobertura de rede no final do ano passado. De acordo com o presidente e director-executivo da empresa, Michael Choi Tak Meng, no final do mês passado a cobertura de rede da MTel na Península de Macau chegou aos 75 por cento, na Taipa, aos 77 por cento e em Coloane, aos 72 por cento.

“A MTel vai continuar a investir em infra-estrutura e a trabalhar em prol do estabelecimento de uma cidade inteligente”, comprometeu-se Choi, sublinhado a motivação da “espinha dorsal” da sua empresa, que conta com um núcleo relativamente jovem na sua equipa de gestão.

“Vamos continuar a melhorar a nossa competitividade e, gradualmente, eliminar todos e quaisquer obstáculos de concorrência desleal que possa haver, a bem de todas as indústrias”, acrescentou, citado pela Ou Mun Tin Toi, a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.