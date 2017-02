A Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau organizou ao início da noite de ontem o tradicional Jantar da Primavera. Lao Ngai Leong, presidente da Associação, agradeceu o apoio dado pelo Governo às preocupações dos residentes do território com raízes na diáspora. Lao garantiu que o organismo que dirige tenciona continuar a expandir a rede de apoio às comunidades de chineses ultramarinos radicados no território.

