“Supper Moment” actuam na Arena do Cotai a 11 de Março

Os “Supper Moment”, uma das mais bem sucedidas bandas da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, vão actuar a 11 de Março na Arena do Cotai, no hotel resort Venetian Macau. O grupo, que celebrou em 2016 uma década de carreira, apresenta no território um espectáculo em que deverá passar em revista alguns dos seus maiores sucessos.

Ao longo dos últimos dez anos, os “Supper Moment” (o nome foi escolhido como tributo à importância do tempo que se passa à volta da mesa com os amigos e a família) chegaram por três vezes à liderança do top de vendas na vizinha Hong Kong.

O mais recente trabalho discográfico da banda – o EP “The Moment” – teve uma performance surpreendente tanto em termos de vendas, como no que diz respeito às críticas recebidas. Conhecidos pelo romantismo das músicas que concebem, os “Supper Moment” têm também uma grande base de fãs no You Tube graças ao humor refinado que aplicam nos videoclips que produzem.

A banda, que gravou um tema para a banda sonora do filme “Weeds on Fire”, sobe ao palco da Arena do Cotai a 11 de Março, às 20 horas. Os ingressos para o espectáculo são hoje colocados à venda, com o preço dos bilhetes a oscilar entre as 280 e as 880 patacas.