Um especialista estimou ontem que a Coreia do Norte poderá ter até 45 bombas nucleares em 2020 atendendo ao aumento previsto das suas reservas de urânio e plutónio e ao seu ritmo, cada vez mais acelerado, de desenvolvimento de armas.

A Coreia do Norte poderá possuir actualmente cerca de 280 quilómetros de urânio altamente enriquecido, afirmou ontem, durante um fórum em Seul, Lee Sang-hyun, vice-presidente do Instituto Sejong, um ‘think-tank’ privado que figura entre os mais influentes do país.