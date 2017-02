Presidente sul-coreana cancelou interrogatório

O Ministério Público sul-coreano afirmou esta quinta-feira que a Presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, cancelou os planos para se submeter a interrogatório em protesto contra fugas de informação sobre a sua investigação divulgadas nos ‘media’.

Os procuradores e a chefe de Estado concordaram que a presidente seria questionada ontem sobre o seu alegado envolvimento num escândalo de corrupção que levou à sua destituição.

Os procuradores indicaram ainda que ambas as partes acordaram não revelar a hora exacta nem o local do interrogatório até que fosse dado como concluído.

O porta-voz do Ministério Público Lee Kyu-chul afirmou que os advogados de Park comunicaram à sua equipa a sua indisponibilidade para o interrogatório depois de acusarem os procuradores de fuga de informação sobre o caso.

A televisão SBS noticiou, na terça-feira, que Park ia ser questionada hoje na Casa Azul.

Lee frisou que os procuradores não libertaram qualquer informação.

O parlamento, controlado pela oposição, aprovou a destituição da Presidente a 9 de Dezembro por causa daquele que é um dos maiores escândalos políticos da história recente da Coreia do Sul, uma decisão que terá de ser ratificada pelo Tribunal Constitucional para ser definitiva.

O tribunal tem até Junho para decidir se Park tem de abdicar permanentemente ou pode voltar a assumir o cargo.

Os seus poderes presidenciais estão suspensos, com o primeiro-ministro a liderar o Governo.

O Ministério Público considera que Choi Soon-sil, protagonista do escândalo, amiga de longa data de Park, extorquiu com a conivência da chefe de Estado os principais conglomerados do país para fazer entrar 77.400 milhões de won – cerca de 61 milhões de euros – em duas fundações que controlava, em troca de favores.

Choi Soon-sil, conhecida já como “Rasputina”, é ainda acusada de ter interferido em assuntos de Estado, apesar de não desempenhar nenhum cargo público.