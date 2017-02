Macau mantém 184.o lugar no ranking da FIFA

A selecção de futebol de Macau permanece, pelo terceiro mês consecutivo, de pedra e cal no 184.o posto do ranking da FIFA, depois de em Novembro último ter sido a finalista derrotada da edição inaugural da Taça da Solidariedade.

O onze orientado por Tam Iao San inicia em meados do próximo mês a campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia em futebol, com uma deslocação ao Quirguistão. Para além da selecção centro-asiática, Macau vai ainda esgrimir argumentos com a Índia e com o Myanmar.

Inamovível permanece também a selecção portuguesa. Os campeões da Europa mantêm o oitavo lugar no ‘ranking’ da FIFA, que continua a ser liderado pela Argentina, seguida pelo Brasil e pela campeã mundial Alemanha.

Nas dez primeiras posições verificou-se, em relação a Janeiro, apenas uma ligeira alteração, com a França a subir ao sexto lugar, por troca com a Colômbia, que desceu à sétima posição.

A realização da Taça das Nações Africanas (CAN2017) provocou mudanças significativas na tabela, com os campeões Camarões a ocuparem agora o 33.º lugar, com uma subida de 29 posições, e o Egipto, finalista vencido, a ser 23.º, com uma progressão de 12 postos.

O Burquina Faso, selecção treinada pelo português Paulo Duarte, terceira classificada e uma das surpresas da CAN, é agora 38.º classificado, 15 posições acima do que tinha em Janeiro, quando era 53.º.