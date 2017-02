Koco Widyatno, o indonésio que representa Macau na arte de servir cocktails

Especialista na arte de servir cocktails, Koco Widyatno está entre os quatro finalistas da etapa de Hong Kong do concurso Bacardi Legacy’s. O indonésio, que há seis meses desempenha as funções de mixologista no hotel Ritz-Carlton, desloca-se a Taiwan a 20 de Fevereiro para representar Macau. Pela frente tem três ‘bartenders’ da vizinha RAEHK.

O indonésio Koco Widyatno está entre os quatro finalistas da etapa de Hong Kong do concurso Bacardi Legacy’s e vai representar o território em Taiwan na final regional da competição de criação de cocktails. Com três anos de experiência como mixologista e há seis meses a preparar bebidas para os clientes do The Ritz-Carlton Macau, Widyatno desloca-se à Formosa no dia 20 deste mês para colocar à prova os seus conhecimentos. A concurso, o indonésio vai submeter o “Catalan”, um cocktail original de influência espanhola caracterizado por uma infusão em chamas (a fazer lembrar as queimadas galegas) e pela mistura equilibrada de componentes provenientes de dois mundos. O recurso a ingredientes oriundos do seu país de origem dão um toque original à bebida que garantiu a Koco um lugar entre os quatro melhores “bartenders” de Macau e de Hong Kong.

A competição é promovida por uma marca de bebidas com grande expressão no mercado global e decorre um pouco por todo o planeta. Os mixologistas que se submetem a concurso têm obrigatoriamente de utilizar uma de três bebidas: Bacardi’s Carta Blanca, Carta Oro e Ocho expressions. Widyatno elegeu o Bacardi Carta Blanca, ao qual fundiu o sabor intenso da canela e do chocolate amargo, açúcar mascavado, grãos de café e casca de laranja. A base do “Catalan”, disse o mixologista ao PONTO FINAL, é a bebida tradicional da região da Catalunha, o “rum cremat”: “É uma sensação óptima”, disse o finalista ao PONTO FINAL sobre a sua presença na fase final da competição regional. “Nunca imaginei que pudesse ser um dos finalistas deste ano. Mas, na verdade, preparei-me bastante (…), portanto estou feliz que o meu esforço tenha resultado este ano. Este é um novo patamar para mim”, assinalou.

Widyatno não se inibiu de valorizar o contributo fundamental da empresa para a qual trabalha no território, que o incentivou a participar na competição: “Se não fosse o Ritz-Carlton Macau, eu não conseguiria percorrer este trajecto. A empresa apoia – realmente – os funcionários, possibilita experiências novas e construtivas e abre portas para novos desafios e oportunidades. Estou agradecido por fazer parte desta equipa”, assumiu.

Koco Widyatno participou na edição do ano passado do concurso, que decorreu no Dubai – território onde trabalhou durante alguns anos – mas não conseguiu trabalhar entre os primeiros: “Já participei em alguns concursos no passado, como World Class Hendricks Unusuall Competition Dubai, Bols Around The World, Absolut Elyx HK, Beefeater HK, mas nunca venci qualquer um deles”, contou o mixologista, que espera conseguir vir a ser ainda mais activo no que respeita a competições.

Timothy Ching representa o restaurante Bibo, Gurung Rajkiran, o restaurante japonês Zuma e Amanda Wan figura como representante do restaurante e bar de cocktails The Envoy. Os três seleccionados de Hong Kong juntam-se ao representante de Macau e também vão voar até Taiwan para a final regional da Bacardi Legacy’s.

No ano passado, foram 35 os países e territórios que se fizeram representar no concurso promovido pela marca de bebidas espirituosas. A grande final a nível mundial deste ano terá lugar em Berlim no dia 31 de Maio, anunciou a Bacardi Legacy na sua conta oficial do Twitter. J.F.