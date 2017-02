Irlanda mostra-se a Macau para celebrar São Patrício

A segunda edição do Festival Irlandês de Hong Kong e Macau arranca em Março e o conjunto de actividades planeadas para um certame que se espalha por todo o mês abrange música, dança, arte, literatura e gastronomia. Peter Ryan, o cônsul-geral da Irlanda em Hong Kong e Macau, falou ao PONTO FINAL sobre o programa do festival que se apresenta como uma “celebração das culturas internacionais em Macau”.

“Vamos ter várias coisas a acontecer”, garantiu ao PONTO FINAL Peter Ryan, cônsul-geral da Irlanda em Hong Kong e Macau. Será todo um mês de actividades que se dividem entre as duas Regiões Administrativas Especiais e todas procuram mostrar aos cidadãos de Macau e de Hong Kong a essência da cultura irlandesa. Os tons de verde tomam conta do território ao longo do mês de Março tendo como pretexto um dos mais vincados símbolos da Irlanda no mundo, o Dia de São Patrício.

As celebrações arrancam no dia 6 de Março, com a estreia de um projecto de colaboração entre a organização do Festival Irlandês e a Creative Macau: “Pela primeira vez, este ano, temos a colaboração com a Creative Macau e vamos trazer dois dos mais conhecidos criadores de filmes animados para a projecção de algumas películas de animação irlandesas e também para alguns ‘workshops’ direccionados para os estudantes locais. Terão lugar no Centro Cultural de Macau”, explicou o cônsul-geral.

Para além do artesanato, pelas mãos de “três dos melhores e mais conhecidos artesãos” da Irlanda, no dia 13, “teremos em Macau a primeira mulher a vencer um Tony Award enquanto directora de teatro, Garry Hynes”, referiu Peter Ryan. A encenadora irlandesa vem ao território para uma palestra no dia 14 de Março. “Também teremos uma escritora irlandesa, Claire Keegan, muito famosa na Irlanda [sobretudo pelos prémios que recebeu como contista] e vem especialmente para o festival nos dias 16, 17 e 18 de Março”, acrescentou.

“O ponto alto das celebrações vai ser, com certeza, a Parada do Dia de São Patrício que vai decorrer no dia 18”, disse Ryan. Tal como no ano passado, o desfile terá lugar junto às Casas-Museu da Taipa e será acompanhado por “músicos, dançarinos, bem como por grupos macaenses e chineses”.

No dia seguinte, haverá uma caça ao tesouro digital interactiva a elementos tradicionais irlandeses espalhados pela cidade, onde participarão dez escolas do território.

O instrumento nacional da Irlanda, a harpa, também ocupa uma posição de destaque no programa: “Vamos trazer um dos melhores professores de harpa, o instrumento nacional da Irlanda. Somos o único país do mundo onde o símbolo nacional é um instrumento musical. Então pensámos em partilhar isso com a população mais jovem de Macau, trazendo um professor de harpa para fazer algumas apresentações e alguns ‘workshops’ para estudantes”, explicou o cônsul-geral.

O Dia de São Patrício é celebrado globalmente e são cada vez mais os edifícios icónicos espalhados pelo mundo – como a Grande Muralha da China, a Ópera de Sydney ou o Empire State Building – que se iluminam com as cores da Irlanda no dia de São Patrício. Este ano, e a exemplo do que sucedeu no ano passado, também as Ruínas de São Paulo se vão iluminar com tons de verde, ao entardecer e noite dentro, no dia do santo padroeiro da Irlanda: “É muito importante para nós celebrar a nossa cultura e partilhar a nossa herança cultural. Acho que uma das coisas únicas do festival, em todo o mundo, é que é muito aberto, muito inclusivo e também celebramos as nossas amizades em qualquer parte do mundo onde estejamos. Isso é muito importante para nós, não é apenas a cultura irlandesa, é também uma celebração da culturas internacionais em Macau”, afirmou Peter Ryan. J.F.