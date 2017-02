Depois da Galeria do Tap Sea, a Igreja de São Domingos. O templo religioso, localizado nas imediações do Largo do Senado foi vandalizado, noticiou ontem o jornal Ou Mun na sua edição electrónica.

Um responsável da Igreja deparou-se a meio da tarde de quinta-feira com a inscrição “Lam X” pintada numa das paredes laterais do edifício. O Instituto Cultural – que estima que o gesto tenha causado prejuízos na ordem das cinco mil patacas – já lançou uma investigação para apurar responsabilidades.