Hong Kong: “Long Hair” tenta candidatura a chefe do Executivo

O activista Leung Kwok-Hung poderá candidatar-se à chefia do Governo da antiga colónia britânica. “Long Hair” só avançará com a candidatura se conseguir obter o apoio de um por cento dos eleitores registados na vizinha RAEHK no âmbito de uma sondagem que deverá ser conduzida por um grupo ligado ao movimento “Occupy Central”.

O veterano político e activista de Hong Kong Leung Kwok-Hung – conhecido pela alcunha de ‘Long Hair’ ou ‘Cabelo Comprido’ – anunciou ao final da tarde de quarta-feira a intenção de candidatar-se a chefe do Executivo nas eleições que se realizam em Março e são controladas por Pequim.

Conhecido pela sua oposição a Pequim, Leung afirmou em conferência de imprensa o seu interesse em ser candidato, apesar de as possibilidades de o conseguir serem reduzidas, escreve a agência Efe: “Cabelo comprido” disse que só apresentará uma candidatura se conseguir o apoio de pelo menos um por cento numa sondagem elaborada por um grupo ligado ao movimento ‘Occupy Central’, o qual liderou, juntamente com grupos de estudantes, os protestos que paralisaram partes da cidade chinesa em defesa do sufrágio universal para a eleição do chefe do Executivo de 2017.

Os deputados pró-democratas anunciaram a possibilidade de utilizar os seus lugares para nomear um candidato que receba um por cento na sondagem que será realizada entre os eleitores registados em Hong Kong.

Caso o consiga, Leung obterá uma candidatura semi-oficial, pois a mesma terá que ser aprovada pelo Governo chinês para que o seu nome figure como candidato às eleições.

Os candidatos que finalmente se apresentem às eleições serão os que já foram previamente seleccionados por um comité eleitoral composto por apenas cerca de 1.200 membros e maioritariamente controlado por Pequim.

Para que um aspirante às eleições possa tornar-se candidato oficial deve ter o apoio de pelo menos 150 membros do comité.

Até à data, foram quatro as personalidades da antiga colónia britânica que manifestaram interesse em apresentar-se às eleições de 26 de Março, e todas elas simpatizam em menor ou maior medida com o Governo chinês.

O ex-secretário das Finanças John Tsang parte como favorito por enquanto, frente a Carrie Lam, anterior número dois do Governo local actual e alegada favorita para Pequim, a deputada conservadora Regina lp, e o juiz jubilado Woo Kwok-hing.

O impopular líder de Hong Kong, Leung Chun-ying – também conhecido por CY Leung – e considerado por muitos dos seus críticos como um “fantoche” de Pequim, disse a 9 de Dezembro que deixaria o cargo em Julho e que não voltaria a concorrer ao lugar de chefe do Executivo.

A eventual entrada na corrida eleitoral por Leung, deputado desde 2004, não recebeu o apoio unânime entre os pró-democratas, já que os mais críticos vêem na sua decisão uma possível divisão do voto liberal a favor dos candidatos mais conotados com Pequim.

Alguns planeiam apoiar o ex-secretário Tsang, o qual é visto como a linha menos dura do Governo chinês, enquanto outros disseram que vão votar em branco: “Não estou aqui para estragar a festa, mas sim para reflectir verdadeiramente o espírito consagrado da revolução dos guarda-chuvas de 2014”, disse hoje Leung, referindo-se aos protestos históricos em que milhares de cidadãos pediram à China a instauração do sufrágio universal, sem, no entanto, terem sido bem-sucedidos.

Leung, de 60 anos, é um dos quatro deputados pró-democracia que enfrentam acções judiciais para serem destituídos do cargo, devido à forma como efectuaram os juramentos. “Long Hair” fê-lo abrindo um guarda-chuva amarelo, invocando os manifestantes da “revolução” de 2014.

