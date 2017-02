Eric Fok desenha cartaz do Festival Literário Rota das Letras

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras divulgou ontem o cartaz da sua sexta edição, da autoria de Eric Fok Hoi Seng. O ilustrador de Macau, conhecido por retratar a cidade com recurso a um estilo que lembra os mapas e livros da era dos Descobrimentos, foi o artista escolhido para criar a imagem do evento, que se realiza de 4 a 19 de Março, no Edifício do Antigo Tribunal.

Sobre o incontornável fundo amarelado, criado artificialmente para o efeito de antiguidade, Eric desenhou um livro aberto, de cujas páginas brota um cenário tridimensional de uma zona da cidade não escolhida ao acaso, como explica o próprio autor: “As obras literárias levam-nos à palavra escrita, a leitura torna o texto em imagens visuais para o leitor. O livro aberto na imagem é como se estivéssemos a ler poemas sobre o passado de Macau. A vista da Avenida da Praia Grande, na ilustração, é a do Edifício do Antigo Tribunal, onde decorre o festival”.

Em 2016, o jovem talento foi um dos artistas locais que participaram no Festival Literário com uma exposição a solo.