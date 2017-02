Equipa de Macau venceu Concurso Internacional de Esculturas de Neve

Uma formação do território, constituída por membros da Associação de Culinária de Macau, demonstrou em Sapporo, no norte do Japão, que é tão prendada a cozinhar, como a trabalhar a neve. A equipa, que foi convidada pela Direcção dos Serviços de Turismo para representar o território na 44.a edição do Concurso Internacional de Esculturas de Neve , conquistou ontem o primeiro lugar numa das categorias da competição.

Constituído por Perry Yuen Kam Hung, por Patrick Li Hing Cheung e por Tam Kuong Wu, o grupo de trabalho do território repetiu a presença no certame, depois de no ano passado se ter estreado no concurso com um segundo lugar. Este ano, o frio intenso que se faz sentir por esta altura na ilha de Hokkaido não demoveu os representantes do território, que conseguiram obter um desempenho ainda melhor: a escultura “Grou Dança em Recepção da Primavera” – “um trabalho detalhado e dinâmico, símbolo de paz e de longeividade”, de acordo com um comunicado dos Serviços de Turismo – obteve uma medalha de ouro na competição.

No comunicado que enviou às redacções, o organismo liderado por Helena de Senna Fernandes lembra que o Festival de Neve de Sapporo é um dos mais conhecidos certames mundiais do género. A iniciativa atrai anualmente mais de dois milhões de visitantes, a esmagadora maioria dos quais oriundos do próprio Japão.

A edição número 44 do Concurso Internacional de Esculturas de Neve atraiu a participação de onze equipas em representação de outros tantos países e territórios. Para além de Macau, disputaram a competição formações em representação da Letónia, da Polónia, do Hawai’i e de Singapura, entre outros.

O envio de uma equipa em representação do território, explica a Direcção dos Serviços de Turismo, tem como propósito divulgar as potencialidades turísticas de Macau junto do mercado nipónico. O Japão é o segundo principal país de origem dos visitantes internacionais que assomam ao território. Em 2016, foram mais de 300 mil os residentes japoneses que visitaram a RAEM.