“[Em Macau] a primeira sensação é que estou no outro mundo”

Diz escrever desde sempre, mas só em 2009, aos 54 anos, é que os livros começaram a surgir, num ímpeto torrencial. Até 2016 foram 10 os títulos publicados, e diz ter já material para mais um punhado deles. Depois de “Empresta-me a Palavra”, editado em 2016, o próximo livro de poesia de António MR Martins incidirá sobre Macau, lugar onde se encontra para uma curta temporada com a família, e onde se estreará no Festival Rota das Letras. O PONTO FINAL conheceu e dá-lhe a conhecer um autor que acaba de coordenar uma antologia de poetas portugueses editada na Roménia.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotos: Eduardo Martins

Como se dá a aproximação à escrita?

António MR Martins – Escrever, não digo propriamente poesia, desde sempre. Eu já sabia escrever alguma coisa antes de entrar para a instrução primária. Agora, em termos de escrita poética, as primeiras coisas aparecem na altura do secundário, quando eu andava na Escola Comercial Patrício Prazeres. Uma emoção, um namoro, um aproximar, haver uma questão que me rodeava, aquilo entrou-me no interior e a partir daí comecei a escrever. Mas só muito mais tarde é que esta coisa dos livros começa a funcionar, e começo a escrever com mais consistência. Isto é tudo uma aprendizagem com o correr dos dias, com o correr dos anos. E só em 2009 é que alguém chegou junto de mim e disse: “António, não quer publicar um livro?”, e eu achei que ele estava a brincar comigo. “Mande-me para lá uns setenta e tal poemas para a gente escolher uns cinquenta para se fazer um livro”. O que é certo é que escolheram quase todos.

Esse primeiro livro, “Ser Poeta”, acontece já depois dos cinquenta anos, em 2009. O embate mais tardio com os leitores resulta também de uma escolha? Precisou desse tempo para apresentar um corpo de trabalho?

A.M. – Eu embora gostando de escrever e da poesia nunca tentei exteriorizar nesse sentido, escrevia mais para mim, para os amigos. E depois surge, por volta de 2008, um site – Luso Poemas – em que se poderiam publicar três textos por dia. Era um site literário, não era só poesia, outros autores escreviam prosa. Eu comecei então a escrever, precisava de escrever três poemas e comecei a escrever seis.

Isso impôs uma rotina de escrita?

A.M. – Criou uma rotina, e foi tudo a partir daí, as pessoas começam a conhecer-me.

Mas a sua profissão estava ligada à literatura?

A.M. – Não, nada mesmo. Eu tive diversas actividades. Na última estava ligado ao comércio, trabalhava por conta de outrem, num estabelecimento comercial à volta do material eléctrico. Eu sou de Lisboa e foi em Lisboa que isso tudo aconteceu. Eu estou a viver em Leiria já depois de ter deixado de funcionar em termos de trabalho profissional.

Então, a par da actividade profissional, houve sempre uma ligação à escrita? Isso também resultava como uma evasão do quotidiano?

A.M. – Sem dúvida, porque eu sempre fui um jovem, um menino, um pouco introvertido. E o escrever dava para expressar no papel os meus pensamentos, aquilo tudo que surgia à minha volta, era como uma fuga. Uma abertura plena ao mundo, não diria perante as pessoas, mas estava ali escrito. E às vezes escrevia coisas que realmente não era capaz naquela altura de dizer às pessoas.

Como é a sua rotina? Escreve quando?

A.M. – Gosto de escrever quando estou só. Tem fases. Já tive alturas de me levantar, porque me lembrei, acordei naquele momento, ir apontar, ligar o computador a meio da noite. Eu hoje tenho muita coisa já escrita, que não está editada. Tenho meios para assegurar – se eu quisesse editar livros consecutivos – para editar cinco, seis, sete, oito livros, porque tenho esse trabalho.

Escreve todos os dias?

A.M. – Já fiz isso, todos os dias, quase todas as horas. Hoje já não ando tanto assim, sou mais comedido, tento ver as coisas mais em pormenor, analisá-las, levá-las ao meu imo, explorá-las interiormente. E depois vem aquele item e começa a coisa a aflorar.

A partir de 2009 os livros seguem-se em torrente. Até 2016, publica 10 títulos. Passou a dedicar-se em absoluto à escrita?

A.M. – Há outras coisas a fazer, mas, sim, há uma dedicação. Posso não poder naquele momento, mas o meu espírito, o meu interior diz: ‘Vai por aí’. É a minha companhia do dia-a-dia.

Como definiria a sua linguagem poética?

A.M. – A minha linguagem é simples. Quando nós escrevemos, editamos, lançamos, publicamos, deixa de ser nosso. E quem lê, lê múltiplas coisas que não são aquelas que eu interpretei na origem. Todavia eu gosto muito de metaforizar toda a situação. Pensando em determinada situação, até pode ser um simples anúncio de televisão que captei, que se pode aplicar àquela situação, e por em termo, pensando uma coisa totalmente diferente.

O que lhe interessa mais abordar?

A.M. – A amizade, o amor, a família. Mas gosto muito do aspecto social, falar sobre a pobreza, a riqueza que vem absorvendo tudo, quando este mundo podia ser bem diferente se isto fosse muito mais distribuído, porque havia possibilidades de todos vivermos bem. Hoje estou aqui em Macau, mas eu falo de Portugal, do que conheço. Este mundo podia ser muito melhor, se todos pensássemos uns nos outros condignamente.

Nasceu na Mouraria, de onde cedo transitou para o Bairro das Colónias e depois para Alfama. De que forma essa Lisboa matricial, de uma vivência íntima, contaminou a sua escrita?

A.M. – Sempre, porque é aquela Lisboa que nos inspira, a melodia, o fado, o pregão, que eu ainda ouvi pregões, hoje já não se ouvem. Mesmo com a passagem ficam no nosso interior, na nossa mente, e isso são memórias. Neste último livro, para além da poesia, tem aqui uns últimos textos de prosa que se referem aos anos 70. Tem alguns espaços de Alfama, e precisamente da escola que frequentei, que foi uma aprendizagem de vida nesse sentido também, porque foi o tempo antes e pós 25 de Abril. Foram grandes evoluções, grandes alterações, coisas que eu desconhecia, porque vivíamos num meio fechado, que era a política do tempo de Salazar, coisas que nós não conhecíamos, a que não tínhamos acesso. E tudo isso é aprendizagem, tudo isso é busca, tudo isso é uma abertura de campos para criar e explorar.

O último volume, “Empresta-me a Palavra”, foi editado em Julho de 2016. Que momento é este da sua construção poética? Que poemas são estes?

A.M. – Este é um livro de partilhas. É um livro que traz três capítulos, o primeiro é a partilha com muitos autores que eu admiro, muitos conheço pessoalmente, outros não conheço, mas que gosto de ler. Escrevi sob epígrafe, sobre determinadas frases, determinados versos, explorando o sentido de dar um pouco de mim e das minhas palavras, tentando elevar o valor que já tem de si esse autor. No segundo capítulo, há poemas soltos, há também uma interacção com alguns autores, alguns já nos deixaram, são também factores da minha inspiração. Eu começo-me a inspirar em Bocage e Florbela Espanca no sentido do soneto, de trabalhar o soneto. Depois a terceira parte é a lembrança dos tempos.

Um recuar no tempo?

A.M. – Sim, são prosas, não é poesia. Recuar ao passado, contar pormenores que se passaram na escola nos pós 25 de Abril, o contacto com a música de intervenção, com certos autores proibidos na altura. A segunda parte termina com uma alusão àquele que é hoje o meu último livro, vivo, um livro aberto, contínuo, que é o nascimento da minha neta. É um livro que vou lendo, porque leio todos os dias, e totalmente inspirador. Na última parte, com aquelas prosas que aludem aos anos 70, termina com três prosas poéticas. É outra linguagem, que eu experimentei no livro anterior a este – “De Soslaio” – que é todo à base de prosa poética.

Coordenou uma antologia de poetas portugueses, editada recentemente na Roménia. Que projecto é esse?

A.M. – Há um amigo da Roménia que eu conheci pela forma virtual, que é o Daniel Dragomirescu, que é professor universitário, poeta, tradutor. Na universidade eles têm um projecto de publicações. Eu já tinha trabalhado com ele para a revista que eles têm, que é a Orizont Literar Contemporan, que abrange a publicação de autores de todo o mundo. No primeiro ano que ele me contactou eu publiquei lá três poemas, em português e em inglês, e no segundo ano a mesma coisa. Ele está-me sempre a procurar, e já me tinha convidado para eu fazer uma coisa do género. E então falou-me para arranjar 10 autores contemporâneos, vivos, poetas. Cada um enviou o seu currículo, opiniões críticas sobre trabalhos seus e três poemas. O livro chama-se “Antologia de Poetas Portugueses”. Já me está a convidar para tratar da segunda antologia. Queria que eu chegasse aqui e criasse uma antologia de poetas macaenses.

Mas quais são os 10 poetas portugueses contemporâneos que incluiu nessa antologia?

A.M. – São eles o Edgardo Xavier, que é um excelente poeta, também artista plástico, a Conceição Oliveira, Álvaro Giesta, um crítico literário, Lília Tavares, Maria Georgete Teixeira, Conceição Bernardino, Severino Moreira, Teresa Brinco de Oliveira, Joaquim Pessoa, o Gonçalo Lobo Pinheiro [filho de António MR Martins] e eu próprio.

Vai participar na 6ª edição do Rota das Letras. O que espera da sua passagem pelo Festival Literário de Macau?

A.M. – Eu diria que estou nas nuvens. Não sei o que me espera, eu estou aqui pronto para auxiliar naquilo que for preciso e contribuir. Sei que vêm nomes de nomeada, alguns conheço, já tenho falado com ele muitas vezes, tenho livros dele, ele tem livros meus, o João Morgado, que é natural da Covilhã, um autor de nomeada em Portugal. De resto, vem o mundo, vamos ver o que vai acontecer.

Quem são os seus poetas? Que leituras o acompanham?

A.M. – Toda a gente fala em Fernando Pessoa, claro que é um poeta que eu gosto, tem coisas muito boas. Mas o Fernando Pessoa de que eu gosto é o heterónimo, o Álvaro de Campos. Gosto porque fala muito de bucolismo, eu gosto de falar da natureza, escrever sobre a natureza. Gosto muito de [José Carlos] Ary dos Santos, é um poeta extraordinário, não é só um autor de letras para canções. Tudo o que lemos de Ary dos Santos, que ele nos quis dar nas entrelinhas, vale muito mais do que aquilo que nos aparece escrito.

A chegada a Macau acontece através do seu filho, Gonçalo Lobo Pinheiro, que está aqui radicado há alguns anos. Trata-se de uma estreia?

A.M. – Estou por cá até final de Abril. Nunca tinha vindo, é a primeira vez. A primeira sensação é que estou no outro mundo. O primeiro registo que tenho de Macau é o baralhar de sentidos, pela profusão de cheiros, aromas, contrastes, porque há muitos contrastes. E quando se fala em Macau, a movimentação de dinheiro, essas coisas todas, há contrastes que nos levam para outro caminho, para um caminho mais débil. Isso, aos meus olhos, já foi visto. Eu passar na Rua da Praia de Manduco, gostei daquele ambiente, do cheiro, do que se passa por ali. Já estou a trabalhar naquele que penso que deve ser o meu próximo livro, que vai ser sobre Macau. Já tenho três poemas escritos. Tenho mais escritos, mas já tenho três lançados virtualmente.

Macau tem potenciado o exercício de escrita?

A.M. – Tem potenciado, e tem muita potência para eu escrever, muita coisa, está tudo ainda aqui na cabeça. Apetece fazer, podem ser simples versos, não quer dizer que seja o poema, mas simples versos que poderão eventualmente compor poemas. Eu já tenho escrito prosa, e tenho muita coisa preparada, mas poesia é aquilo que eu escrevo e que gosto de terminar, sempre. Aquilo que eu me sinto é poeta.