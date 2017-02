Açores querem promover-se em Macau

Os Açores vão apresentar uma candidatura a fundos comunitários para uma campanha de promoção dos lacticínios e vinho regionais em mercados como os Estados Unidos, Canadá e Macau, foi ontem anunciado.

“A região vai apresentar uma candidatura que fará a promoção dos produtos lácteos e também do vinho, porque entendemos que pode associar-se bem o vinho ao queijo, e pode ser também uma oportunidade, por via disso, de encontrarmos novos mercados”, afirmou aos jornalistas o secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, à margem da reunião do Centro Açoriano do Leite e Lacticínios, em Ponta Delgada.