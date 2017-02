Paulada na imprensa: Fotojornalistas chocam de frente com agentes das forças de autoridade que os impedem de tirar fotos e recolher vídeo, enquanto o novo Presidente do Haiti, Jovenel Moise, inspecciona as tropas após a cerimónia da sua tomada de posse, na capital, Port au Prince. Orlando Barria/EPA

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...