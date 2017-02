“Three Phantoms” no Parisian Theatre a partir do dia 22

O musical “Three Phantoms” sobe ao palco do Parisian Theatre no final do mês, propondo um espectáculo que engloba alguns dos temas mais conhecidos das mais bem sucedidas criações da Broadway e do West End londrino.

Kieran Brown (EUA), David Shannon (Irlanda) e Earl Carpenter (Reino Unido) emprestaram as suas vozes à figura principal de “O Fantasma da Ópera” em Nova Iorque e em Londres e chegam agora a Macau para uma série de espectáculos que se inicia a 22 deste mês e termina a 26 de Março.

O trio escolheu para o musical os temas bem conhecidos de produções como “Les Misérables”, “Mamma Mia”, “Cats” e, claro, “The Phantom of the Opera”. O inglês Earl Carpenter, por exemplo, já deu corpo a Jean Valjean, o personagem principal de “Les Misérables”, tendo actuado num vasto leque de musicais que encheram salas de espectáculos espalhadas um pouco por todo o mundo. Com 25 anos de carreira, o artista é fundador e director criativo de Ginger Boy Productions, produtora responsável pela criação e direcção de “Three Phantoms”.

Aos três cantores junta-se em palco um grupo de dez intérpretes e dançarinos.

“Three Phantoms” já foi visto por mais de 100 mil pessoas desde a sua estreia, em 2008, no Reino Unido, na Escandinávia, na Suécia e nos Emirados Árabes Unidos. O espectáculo “é sempre sinónimo da produção de “O Fantasma da Ópera” de Cameron Mackintosh e Andrew Lloyd Webber e a celebração dos 25 anos do musical, (…)” e cumpre o propósito de assinalar o impacto “incrível” que a peça tem na história do teatro musical, lê-se na página oficial da Ginger Boy Productions.

De terça-feira a sexta-feira, o musical está agendado para as 20horas. Ao sábado decorre às 14h e às 20h e ao domingo às 14h e às 18h. Os bilhetes já estão à venda e os preços oscilam entre as 180 e as 480 patacas.