Super, Turtle Giant!

A mais conhecida banda de indie-rock de Macau soma e segue. Os Turtle Giant voltaram a ver uma das suas criações integrar a banda sonora de uma série de televisão norte-americana. O tema “Georgie” apareceu num dos últimos episódio da série “Supergirl”, em que a protagonista é a prima do Super-Homem.

Rodrigo de Matos

“Ei, Povos do Mundo. A nossa canção ‘Georgie’ irá aparecer no episódio de hoje à noite de ‘Supergirl’, no canal The CW. Estamos a sentir-nos super \S/ com isto!” – assim anunciavam, em inglês, anteontem os membros do trio Turtle Giant, na sua página de fãs no Facebook. A mais conceituada banda de indie-rock de Macau consegue assim, uma vez mais, dar a conhecer o seu trabalho no pequeno ecrã nos Estados Unidos da América.

A notícia apanhou de surpresa os músicos que, apesar de habituados a verem alguns dos seus trabalhos ganharem espaço no audiovisual de ficção norte-americano, ficam sempre previsivelmente animados quando isso acontece, como admitiu ontem Beto Ritchie, em declarações ao PONTO FINAL: “Isso é conseguido graças ao trabalho do nosso editor em Los Angeles, com quem já trabalhamos há sete anos, e que às vezes consegue uma entrada de uma música nossa numa série”, conta o baterista e vocalista da banda.

Beto – que forma com o irmão Fred (guitarra e voz) e com o baixista e vocalista António Conceição uma banda que já percorreu o mundo –tira o véu ao tema que apareceu no 11.º episódio (“The Martian Chronicles”) da segunda temporada da série “Supergirl”, em que a protagonista é nada menos do que prima do Super-Homem. A sonoridade, a remeter para o rock dos Beatles, uma assumida influência, não é casual: “É uma música do nosso último álbum ‘Many Mansions’ [Muitas Mansões] e a letra fala sobre obsessão. Na verdade, o seu título original era ‘Feast For The Shameless Hearts’ [Banquete para os Corações Sem Vergonha], só que achávamos que a música soava um pouco à guitarra e ao estilo de George Harrison no ‘White Album’ dos Beatles e começámos a chamá-la de ‘Georgie’, numa referência a ele. Até que decidimos mudar o título e ficou ‘Georgie’”.

A utilização do tema na série televisiva “Supergirl” é mais um feito de registo para a colecção de proezas dos Turtle Giant. No ano passado, a música “We Were Kids” (Éramos Crianças), do disco “All Hidden Places” (Todos os Lugares Escondidos), foi apresentada num trailer oficial do filme “Ten Thousand Saints”, de Shari Springer Berman e Robert Pulcini. Antes disso, já outros temas dos Turtle Giant haviam figurado em séries de TV como “Ghost Whisperer”, “One Tree Hill” ou “90210”.

Em termos de concertos, a banda, que actuou pela última vez em Dezembro do ano passado no festival This Is My City, não tem neste momento nada agendado: “Com o meu irmão a viver em Los Angeles já há dois anos, não fazemos muitos concertos hoje em dia. Apenas vamos compondo umas músicas, mesmo à distância”, explica Beto Ritchie.