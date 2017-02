As autoridades consideram que o risco de ataques terroristas em Macau é “baixo”, mas mesmo assim estão preparadas para lidar com as ameaças e têm implementado uma política para a melhoria contínua do sistema existente. Esta foi a principal mensagem de um nota à imprensa do gabinete de Wong Sio Chak, perante as dúvidas recentes que circularam na imprensa sobre eventuais ameaças terroristas.

“Apesar de actualmente Macau se posicionar num nível baixo quanto ao risco de ataques de terroristas, as autoridades de segurança continuam a reforçar a avaliação dos diversos factores de risco de segurança e a melhorar os trabalhos de implementação de políticas de execução e de gestão do dispositivo policial”, pode ler-se na mensagem.

No comunicado, o gabinete do secretário explicou também as alterações introduzidas com a definição da área martima sob ﷽liçnvestidores”fissioncretegurança e a melhorar os trabalhos de implementaçinuam a refoçar a avaliçnvestidores”fissionítima sob jurisdição de Macau: “De acordo com a expansão das águas sob jurisdição da RAEM [as autoridades] têm aumentado com oportunidade os esforços de execução da lei no mar, com o objectivo de aumentar de uma forma global a eficiência do controlo de segurança de Macau”, é frisado.