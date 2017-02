SAD do Feirense demarca-se de acusação de viciação de resultados

A SAD do Feirense demarcou-se ontem da “polémica estéril e suspeição infundada” causada pelo cancelamento das apostas do encontro com o Rio Ave, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A SAD do clube lamentou o facto de o acontecimento “colocar em causa o bom nome do futebol português”, sublinhando que se demarca “de todo e qualquer tipo de situações que coloquem em causa o bom nome da instituição que sempre pugnou pela verdade desportiva”.

Na segunda-feira, o Departamento de Jogos da Santa Casa suspendeu a aceitação de apostas no encontro entre Feirense e Rio Ave, devido “ao volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido”, depois de alguns órgãos de comunicação social terem noticiado um afluxo anormal de movimentos.

Em comunicado, a SAD do Feirense revelou que jogadores e equipa técnica desconheciam a decisão da Santa Casa da Misericórdia, porque “a equipa técnica e o respectivo plantel – que se encontravam em estágio – não tiveram conhecimento de tal notícia veiculada pelos órgãos de comunicação social e redes sociais, uma vez que é proibido por regra interna a utilização de dispositivos móveis durante esse mesmo período”.

A estrutura que lidera o futebol do Feirense lamentou ainda o que designa de “polémica estéril e suspeição infundada” e o facto de a Santa Casa da Misericórdia não ter esclarecido de imediato as razões da suspensão da aposta desportiva.