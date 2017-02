Uma mulher do território foi ontem detida na alfândega chinesa do Posto Fronteiriço de Gongbei quando tentava entrar na China Continental com mais de meio quilo de marijuana. A droga seguia dentro de uma parcela postal, supostamente com origem no Canadá. A mulher, que declarou inicialmente que o embrulho continha cogumelos, acabou por confessar que adquiriu os estupefacientes no estrangeiro para vender na República Popular da China

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...