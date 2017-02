Reservas cambiais da China caem para valor mais baixo dos últimos seis anos

As reservas cambiais da República Popular da China, as maiores do mundo, caíram em Janeiro, para 2,99 biliões de dólares, atingindo o valor mais baixo em seis anos, segundo dados publicados pela Administração Estatal de Divisas.

O abrandamento da economia chinesa e a queda do valor da moeda chinesa, o yuan, resultaram nos últimos meses numa fuga de capitais privados recorde. As autoridades têm recorrido às reservas do país para aumentar o valor do yuan e travar assim a saída de capital.

Janeiro foi o sétimo mês consecutivo em que os depósitos em moeda estrangeira do Banco do Povo Chinês (banco central) caíram: “Esta queda deverá desencadear um novo debate sobre por quanto tempo o banco central pode continuar a intervir para apoiar o valor do yuan”, afirmou num comunicado Julian Evans-Pritchard, da consultora Capital Economics.

Em 2016, as reservas cambiais da China perderam 180.000 milhões de dólares, cerca de 5,5 por cento do seu montante no início do exercício.

As autoridades chinesas consideraram que as reservas chinesas, apesar de estarem agora ligeiramente abaixo da linha dos três biliões de dólares, “continuam a ser as maiores do mundo”.