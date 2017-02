Raimundo do Rosário espera que aproveitamento do Lote T+T1 ocorra dentro do prazo

A concessão provisória do lote T + T1, do Grupo Polytec, expira em Julho deste ano. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Raimundo do Rosário, quando questionado sobre se o terreno está qualificado para uma concessão confirmada, exprimiu o desejo de ver o terreno aproveitado dentro do prazo para tal estipulado: “Tudo deverá estar bem no novo ano, espero que possa ficar finalizado a tempo e então não haverá mais problemas”, disse o governante. “Se o lote T+T1 ficar pronto a tempo, o público ficará feliz e não haverá problemas”. enfatizou Rosário.

O secretário para as Obras Públicas e Transportes disse ainda que, quanto à conclusão da empreitada, a questão deve ser colocada à construtora. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, Raimundo do Rosário referiu ainda que o Governo planeia encontrar algumas terras para licitação pública antes do final deste ano. O secretário salientou que, de acordo com a nova Lei de Terras, o Governo precisa de preparar legislação nesse sentido, e está agora a proceder à redacção do documento. Rosário disse ainda que formular a legislação implica muitos procedimentos, alguns dos quais escapam ao seu controlo. O governante espera, contudo, que o processo fique concluído antes do final do primeiro semestre.