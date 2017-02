Promotor de jogo Iao Kun investe em grupo tecnológico do interior da China

A empresa promotora de jogo Iao Kun vai reestruturar-se e investir em sectores não-jogo, numa tendência que já teve, de resto, início, com a aquisição de 51 por cento da empresa de tecnologia chinesa Guangzhou LiNiu Network Technology. O acordo para a compra de 51 por cento da companhia, através da companhia-mãe, foi anunciado na quarta-feira à noite, num comunicado ao índice Nasdaq: “Nos últimos meses fizemos uma análise profunda das nossas operações e estratégia de negócios para redimensionar a Iao Kun”, afirmou Lam Man Pou, presidente do grupo. “Vamos continuar a participar na promoção da nossa sala de jogo VIP em Macau, mas não temos planos para expandir as nossas operações no sector”, frisou.

A Iao Kun encerrou nos últimos tempos algumas das salas de jogo que explorava nos casinos do território e falhou o negócio para a aquisição do casino Jeju Sun Hotel and Casino, na Coreia do Sul. Além disso, desde Setembro que o grupo tem seis meses para fazer com que as acções atinjam o valor de um dólar, caso contrário é expulsa da Nasdaq.