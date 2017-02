Políticas de Trump são factor de grande incerteza para o Japão

As políticas económicas de Donald Trump estão a gerar grande incerteza no seio do comité de política monetária do Banco do Japão (BoJ), segundo mostram as minutas da última reunião realizada há uma semana.

“Apesar de as economias estrangeiras se terem virado, no seu conjunto, rumo a uma recuperação moderada, é provável que persistam fatores de incerteza, como o referente às políticas económicas da nova Administração dos Estados Unidos e o seu impacto nos [países] emergentes”, sublinhou um dos membros da junta.