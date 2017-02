Philipp Lahm diz adeus ao futebol no final da época

O futebolista alemão Philipp Lahm, capitão do Bayern de Munique, confirmou ontem que vai retirar-se dos relvados e abandonar o clube depois de rejeitar um cargo como director desportivo da formação da Baviera.

“Decidi deixar de jogar futebol no final da temporada”, disse o jogador, de 33 anos, no final do jogo entre o Bayern e o Wolfsburgo para a Taça da Alemanha, ganho pelo clube de Munique por 1-0.

O jornal desportivo alemão Bild escreveu esta quarta-feira que o atleta, campeão do mundo ao serviço da Alemanha em 2014, no Brasil, ia retirar-se em Junho, informação confirmada pelo próprio na ‘flash interview’ do jogo 501 do lateral com a camisola do Bayern.