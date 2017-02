Pensar e reflectir uma Macau esquecida por Portugal

Em “Macau, as Últimas Memórias de Portugal”, Mário Mesquita Borges explorou as características únicas de um território onde “estiveram duas civilizações a viver em conjunto durante mais de 400 anos de forma quase sempre pacífica”. O facto de ter nascido em Macau espoletou o estímulo necessário para analisar as perspectivas portuguesa e chinesa de uma cidade que, admite, caiu no esquecimento em Portugal.

Foi a relação umbilical com o território que levou Mário Mesquita Borges a explorar “as incidências muito peculiares e particulares de Macau”. A tese de mestrado em Comunicação e Estudos de Cultura fomentou um estudo mais aprofundado de um território que o autor de “Macau, as Últimas Memórias de Portugal” – obra apresentada ontem no auditório do Consulado Geral de Portugal – considera o “símbolo máximo da interculturalidade”.

“Eu procurei, acima de tudo, [mostrar que] (…) há sempre a perspectiva portuguesa e perspectiva chinesa, ou seja não há uma perspectiva confluente. Eu, no meu estudo procurei fazer isso mesmo: transmitir e reproduzir um bocadinho o que é a perspectiva chinesa e, obviamente, a perspectiva portuguesa, mas tentando fazer também uma perspectiva de conjunto para fazer um entendimento daquilo que é, no fundo, a identidade de Macau, o que foi a identidade de Macau, ou o que é que pode ser no futuro”, explicou ao PONTO FINAL Mário Mesquita Borges.

Para o autor, que nasceu e viveu em Macau, uma das lacunas com que se confronta actualmente o território é a falta de noção, por parte daqueles que vivem na RAEM, do valor do património local, construído durante a Administração Portuguesa do território. O escritor fala, a título de exemplo, de chineses da China Continental, australianos ou americanos, que se deparam, no seu quotidiano pelas ruas da cidade, com edificações e monumentos aos quais, muitas vezes, não conseguem atribuir uma “tradução” ou “significação”. A promoção de “um entendimento mais rico da história do território” é uma das sugestões e soluções que Mesquita Borges atira para o papel.

Contudo, o agora docente na Universidade Católica, em Lisboa, considera que, “felizmente, mal ou bem, e mesmo que de forma esporádica, a consciência [do património], inclusivamente da comunidade chinesa, existe”. Mário Mesquita Borges avança com o exemplo “interessante” do caso da construção do edifício de grandes dimensões projectado para a Calçada do Gaio, tapando o Farol da Guia:“[Houve] um movimento que impediu ou tentou impedir a construção do edifício (…). Esse foi um movimento espontâneo e foi, que eu saiba, feito por elementos da comunidade chinesa de Macau. Ou seja, as pessoas têm essa consciência e entendem e sabem o quão é importante o facto de Macau ser diferente das outras cidades chinesas. E eu acho que isso é importante”, assinalou o autor de “Macau, as Últimas Memórias de Portugal”.

O autor considera que Portugal deveria ter “um papel mais activo em Macau ao nível de cooperação”. Mesquita Borges considera que Lisboa acaba por se colocar num ponto contrastante face à China Continental, que tem envidado esforços no desenvolvimento do território enquanto plataforma de cooperação com os países de língua oficial portuguesa: “Porque é que Portugal não traz para cá alunos portugueses para aprenderem chinês?”, questionou Mesquita Borges, defendendo que “tem que se abrir um bocadinho os olhos e perspectivar as coisas mais a longo prazo e não tanto a curto e a médio prazo. Uma das coisas de que Portugal padece é um bocadinho disso mesmo, ou seja, é sempre tida uma perspectiva de curto prazo”.

O docente apontou o dedo ainda à falta de aposta na dinamização da língua portuguesa, por parte de Portugal, depois de 1999, ano que marcou o fim da Administração Portuguesa em Macau: “[Portugal e China] estão em pontos contrastantes. Portugal, em 99, deixou perder o comboio dessa situação [língua portuguesa]. E é evidente que todos já sabíamos, em 99, que existiam várias centenas de milhões de falantes de Português em todo o mundo e todos nós sabíamos do potencial que a língua poderia ter. Nessa altura, essa aposta, infelizmente, não foi feita”, sublinhou Mesquita Borges.

Quando confrontado com a afirmação “Macau deixou de existir para Portugal depois de 1999”, retirada da sua obra o autor explica que a RAEM é, em Portugal, sinónimo de casinos e poucos mais: “Se formos ver a actualidade, nomeadamente a nível da imprensa, o que existe e o que se trata em Portugal é casinos. Ou seja, Macau é igual a casinos. As notícias que existem e a informação que é transmitida, na esmagadora maioria das ocasiões, é relativamente às flutuações dos proventos dos casinos ou da dinâmica do jogo, etc. existirá, de forma muito esporádica, a transmissão de outras coisas que são feitas por instituições locais”. J.F.