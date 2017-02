Número de veículos em circulação cresceu menos de um por cento em 2016

O número de veículos que circularam nas artérias do território durante o último ano cresceu menos de um por cento, após anos a fio de elevadas taxas de crescimento. Em 2016, o volume de viaturas em circulação superou pela primeira vez a barreira dos 250 mil, depois de durante o ano passado terem sido emitidas 14 mil novas matrículas.

De acordo com os números ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos é, no entanto, possível observar uma descida no número de veículos adquiridos anualmente, tanto nos automóveis ligeiros como nos motociclos e ciclomotores.

Os dados dão conta de que o número de veículos matriculados a circular na RAEM amentou 0,6 por cento, para 250 450, em 2016, sendo que o número abarca uma subida de 1,2 por cento no número de veículos de duas rodas, que totalizaram 131 139. As estatísticas escondem ainda uma ligeira descida – de 0,5 por cento – no número de automóveis ligeiros, para 111 545.

Durante o ano de 2016, foram acrescentados ao trânsito de Macau 13 935 novos veículos, o que representa menos 29,1 por cento do que os veículos com matrículas novas registados em 2015. Tanto os motociclos e ciclomotores (7784) que entraram em circulação em 2016, como os novos automóveis ligeiros (5.395), baixaram – 23,8 e 38,6 por cento, respectivamente – em relação aos números verificados no ano anterior.

Só no mês de Dezembro de 2016, foram atribuídas matrículas novas a 1208 veículos, ou seja, menos 35,5 por cento, em termos anuais.

Relativamente aos acidentes de viação, registaram-se, em Dezembro, 1440 acidentes de viação e 458 vítimas, de acordo com os números da DSEC. No total do ano, em 2016 ocorreram 15 342 acidentes de viação (menos 2,9 por cento em termos anuais), registando-se 4622 vítimas, nove das quais morreram.

Nos postos fronteiriços terrestres entre Macau e a China Continental registou-se um movimento de 405 150 veículos em Dezembro de 2016, menos 9,6 por cento, face a ao último mês de 2015. No total do ano, verificou-se um movimento superior a cinco milhões de veículos (menos 1,2 por cento, em termos anuais).