Novo Banco Ásia fechou 2016 com lucros de um milhão de patacas

O Novo Banco Ásia fechou 2016 com lucros de 1,03 milhões de patacas, de acordo com dados ontem publicados pela instituição no Boletim Oficial de Macau.

Trata-se de uma diminuição significativa face ao apurado em 2015, ano em que registou lucros de 4,77 milhões de patacas. Segundo o balancete a 31 de Dezembro de 2016, publicado esta quarta-feira, o Novo Banco Ásia teve 44,85 milhões de patacas de custos, e proveitos que foram superiores a 45,89 milhões de patacas.

O Novo Banco Ásia sucedeu em Macau ao Banco Espírito Santo do Oriente, após a resolução do BES em Portugal em 2014.