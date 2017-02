Miúdos do râguebi de partida para a Malásia

A braços com as habituais dificuldades para conseguir campos para treinar e competir, a Associação de Râguebi de Macau vai aproveitando todas as oportunidades de que dispõe para colocar os seus atletas a praticar a modalidade. Depois da ida este mês dos mais novos a uma competição de internacional em Kuala Lumpur, já está na calha um torneio de “touch rugby” para adultos.

Rodrigo de Matos

É nada mais, nada menos do que a terceira participação de Macau naquele que é o maior torneio asiático de râguebi para jovens, o “KL Saracens International Rugby 10s”. Nos dias 18 e 19 deste mês, os atletas dos escalões jovens do râguebi do território rumam a Kuala Lumpur, na Malásia, com um grupo de trabalho que conhece bem a competição. A equipa que vai representar Macau é a mesma que participou nas edições anteriores do torneio anual, com a subtileza de disputar este ano a prova destinada aos Sub-14. Os objectivos não passam por alcançar brilharetes, mas simplesmente por dar aos jovens praticantes da modalidade na RAEM a hipótese de evoluir e aprimorar o seu jogo a partir do confronto com equipas de todo o mundo.

“O mais importante para as crianças é poderem participar. Aqui em Macau, batemo-nos todos os dias com uma dificuldade comum a várias modalidades que é a de arranjar campos para treinar e jogar. Por isso, é de aproveitar sempre que há a oportunidade para realizar jogos com outras equipas de fora”, explica Ricardo Pina, presidente da Associação de Râguebi de Macau, em declarações ao PONTO FINAL.

Assim, o objectivo principal da deslocação à capital da Malásia é aprender, evoluir e perceber como funcionam equipas de outras paragens, muitas delas com mais tradição na formação para o râguebi: “Há sempre equipas com um nível de jogo considerável, formadas por rapazes que começam desde muito cedo e já jogam juntos há vários anos. Os nossos miúdos têm-se batido bem nestes torneios. Perdem alguns jogos, mas também vão ganhando outros”, resume o responsável.

Râguebi sem contacto

No capítulo das dificuldades, a Associação de Râguebi continua a sua luta sem tréguas contra as dificuldades, sendo a principal a de arranjar campos para treinar regularmente. Entre os próximos objectivos está a realização em Macau de um torneio de “touch rugby” (que é como quem diz “râguebi de toque”), uma variante da modalidade praticamente sem contacto, em que as habituais placagens são substituídas por meros toques com a mão no corpo do adversário ou na bola: “Estamos a tentar formar equipas mistas de adultos para esta variante mais segura de râguebi. Temos de ir lutando contra as dificuldades para arranjar jogadores e também o espaço para a realização da prova. É cada vez mais difícil conseguir um campo para treinar ou para jogar”, lamenta Ricardo Pina.

Além do referido torneio, nos próximos meses a associação estará também envolvida no habitual Torneio de Râguebi para Crianças, que na última edição conseguiu reunir quase cinco centenas de jovens praticantes.