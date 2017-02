Mar do Sul da China: Pequim reduz perspectiva de conflito com Washington

O Governo Central reduziu as perspectivas de um conflito com os Estados Unidos da América por causa do diferendo em torno da questão do Mar do Sul da China, no seguimento de uma retórica agressiva do Governo norte-americano, dizendo que ambos os lados sairiam perdedores.

Pequim reclama a soberania sobre a quase totalidade da bacia do Mar do Sul da China, uma região rica em recursos, não obstante as queixas e reivindicações dos seus vizinhos do sudeste asiático e rapidamente construiu ilhas artificiais capazes de receberem aviões militares.

As ilhas artificiais são consideradas um potencial foco de conflito e comentários recentes do porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, e do secretário de Estado, Rex Tillerson, elevaram a tensão em torno do diferendo.

Mas o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, disse, durante uma visita à Austrália, que a guerra não iria beneficiar ninguém: “Qualquer político em seu juízo perfeito reconhece que não pode haver um conflito entre a China e os EUA”, disse em Camberra, através de um intérprete, ao fim de terça-feira, noticiou a Australian Broadcasting Corporation.

“Ambos os lados perderiam e nenhum deles pode permitir isso”, insistiu.

Em janeiro, Sean Spicer disse que os Estados Unidos da América “iriam certificar-se de que os seus interesses eram protegidos” no Mar do Sul da China, enquanto Tillerson afirmou que o acesso da China às ilhas poderia ser bloqueado, elevando as possibilidades de um confronto militar.

Wang Yi adiantou que as relações sino-norte-americanas têm sofrido “todas a espécie de dificuldades” ao longo de décadas e apontou para declarações mais recentes do secretário da Defesa, James Mattis, que salientou a importância de dar prioridade aos esforços diplomáticos.