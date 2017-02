Livro “Macau – Roteiros de uma Cidade Aberta” lançado em Lisboa a 22 de Fevereiro

A obra “Macau – Roteiros de uma Cidade Aberta” vai ser lançada em Lisboa no próximo dia 22, pelas 18h30, no auditório da Delegação Económica e Comercial de Macau. São mostrados seis roteiros temáticos traçados para aqueles que pretendam visitar a cidade no livro escrito pelos académicos portugueses Jorge Santos Alves e Rui Simões. Os autores apresentam já um vasto conjunto de trabalhos que têm como ponto de partida as características e transformações de que Macau foi alvo ao longo dos últimos anos.

