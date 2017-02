Licitação pública dos trabalhos de super-estrutura do Complexo da Praia do Manduco foi ontem concluída

Está concluída a licitação pública dos trabalhos de super-estrutura do Complexo Municipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) recebeu 24 propostas de licitação, 23 das quais foram aceites. O restante licitante terá que fornecer alguma da documentação em falta.

Entre as propostas apresentadas o valor de licitação variou entre os 184 e os 259 milhões de patacas. De acordo com a mesma estação, a intenção é que a segunda fase dos trabalhos de super-estrutura arranque no terceiro trimestre deste ano. O período máximo de construção é de 720 dias úteis.