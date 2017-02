Kwan Tsui Hang pede mais apoios para a indústria pesqueira

O Ministério da Agricultura anunciou em Janeiro a intenção de prologar o período de defesa das actividade piscatória no Mar do Sul da China de dois meses e meio para não menos de três meses, numa decisão extensível a Macau. A iniciativa deverá afectar incontornavelmente o sustento dos pescadores do território e deu o mote a uma das últimas interpelações escritas dirigidas por Kwan Tsui Hang ao Executivo.

O Governo tem vindo a promover desde 2009, no período de defeso da pesca, cursos de formação profissional subsidiados com o objectivo de garantir um estipêndio fixo aos homens do mar durante o período em que as embarcações permanecem em terra. Para receberem o subsídio, os pescadores abrangidos pela medida têm de assistir a pelo menos 75 por cento das aulas, mas a medida – apesar de merecer o aplauso do sector – poderá não se revelar suficiente para garantir a subsistência das famílias ligadas ao mar.

Na interpelação que dirige ao Governo, Kwan Tsui Hang recorda que a frota pesqueira do território está reduzida a pouco mais de uma centena de embarcações, que abrigam uma tripulação total de meio milhar de homens. Dada a extensão, ordenada por Pequim, do período de defeso da actividade piscatória, os pescadores do território esperam que o Governo possa incrementar o apoio que lhes tem vindo a conceder desde 2009.

Na missiva que dirige ao Executivo, Kwan Tsui Hang faz eco das preocupações dos profissionais do mar e pergunta que outras medidas de apoio pode desenvolver o Governo para permitir que os pescadores tenham um nível de vida condigno: “Para além dos cursos de formação subsidiados atribuídos pelo Governo durante o período de defeso, que outras medidas equacionou o Executivo para ajudar um grupo de profissionais que enfrenta todos os anos o espectro do desemprego sazonal? Como é que o Instituto de Acção Social e o Fundo de Segurança Social podem providenciar apoio mais apropriado aos pescadores do território?”, interroga a deputada.

Kwan Tsui Hang quer saber ainda se o Governo vai ajustar a duração das acções de formação ministradas e aumentar, na mesma medida, o subsídio que é atribuído aos homens do mar. De uma forma mais lata, a deputada quer que o Governo explique o que tenciona fazer para manter viva a indústria piscatória de Macau: “Que planos ou medidas estipulou o Governo para manter viva a cultura do mar no território? O que tenciona fazer o Executivo para ajudar a reestruturar a indústria piscatória?”, remata Kwan Tsui Hang.