Japão: Maior superavit da conta corrente em quase uma década

O Japão registou no ano passado um superavit da conta corrente de 20,65 biliões de ienes – qualquer coisa como 172.062 milhões de euros – alcançando o maior volume em nove anos, anunciou esta quarta-feira o Executivo de Tóquio.

O valor, que supera em 25,8 por cento o excedente de 2015 e o mais elevado desde 2007, parece responder à diminuição dos preços do petróleo e ao fortalecimento do iene, o que, no seu conjunto, tornou mais baratas as importações do arquipélago, muito dependente do exterior.

Dezembro marcou o 30.º mês consecutivo de superavit da conta corrente da terceira maior economia mundial.

O excedente em Dezembro foi de 1,11 biliões de ienes – 9.249 milhões de euros – menos 21,4 por cento em termos mensais e mais 18,3 por cento em termos anuais homólogos, de acordo com os os dados do Ministério das Finanças.

Os dados são conhecidos um dia depois de a balança comercial norte-americana mostrar que o Japão é o país com o qual a maior economia mundial mantém o segundo maior défice – a seguir à República Popular da China – sobretudo devido às importações de automóveis japoneses.

O novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou precisamente a industrial automóvel nipónica de levar a cabo práticas comerciais injustas que desequilibram a balança comercial bilateral, fazendo-a pender a favor do Japão.

O tema vai ocupar um lugar central na agenda quando Trump receber, na sexta-feira, em Washington, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Em 2016, a balança comercial do Japão registou um superavit de 5,57 biliões de ienes – 46.431 milhões de euros – o que contrasta com um défice de 628.800 milhões de ienes _ 5.240 milhões de euros – do ano anterior.

Não obstante, as exportações diminuíram 8,4 por cento face a 2015 – para 68,88 biliões de ienes – 574.198 milhões de euros –, enquanto as importações caíram ainda mais (16,5 por cento), até aos 63,3 biliões de ienes (527.682 milhões de euros).