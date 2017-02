Incentivo à amamentação em destaque no programa Fórum Macau

O programa Fórum Macau incidiu ontem sobre a política de amamentação. Fan Wong Iao Ha, enfermeira-supervisora do subsistema de cuidados de saúde generalizados dos Serviços de Saúde foi uma das convidadas da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, tendo admitido que a publicidade ao leite em pó é a principal razão que leva as mães a não amamentarem os seus filhos. A Direcção dos Serviços de Saúde prometeu promover vigorosamente a amamentação no futuro e sensibilizar o público para as vantagens do leite materno. O organismo comprometeu-se ainda a encorajar as instituições a implementarem uma atitude amigável para com as mães que amamentam.

Por parte da audiência do programa radiofónico foram colocadas questões sobre o certificado de manejo clínico de amamentação, obtido depois de completar pequenos cursos. A enfermeira sugeriu que as mães procurem assistência junto de pessoal médico, uma vez que os Serviços de Saúde convidaram um especialista de Hong Kong para conduzir uma formação de 30 horas com os médicos locais sobre as questões relativas ao aleitamento. Foi ainda criada uma linha de apoio para ensinar as técnicas de amamentação e outros cuidados.

Leung Pui San, secretária-geral do Conselho para os Assuntos Médicos entrou em contacto com o programa Fórum Macau, e respondeu a uma questão sobre a certificação em causa. A responsável explicou que fisioterapeutas e centros médicos registados sob a alçada dos Serviços de Saúde oferecem serviços de apoio à amamentação, uma vez que receberam formação profissional. Esses mesmos clínicos aconselham os serviços e as terapêuticas aconselhadas tendo por base a situação das mães. Leung Pui San insistiu contudo que, em caso de emergência, as mães devem procurar ajuda nos serviços de emergência ou nos centros de saúde. A responsável referiu ainda que os serviços estão a estudar novas medidas para os profissionais médicos não registados, e lembrou que o mais importante é aumentar o conhecimento sobre a amamentação, por exemplo em matéria de nutrição e de um maior consumo de água.