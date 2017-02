Ho Chio Meng e Wang Xiandi passaram duas noites no Dubai e o Ministério Público pagou a conta

O ex-Procurador e a co-arguida Wang Xiandi viajaram para o Dubai à conta do Ministério Público e ficaram hospedados num hotel de luxo na Palm Jumeirah, uma das ilhas artificiais em forma de palmeira pelo qual o emirado é conhecido. O Ministério Público defende que a viagem foi feita por motivos pessoais.

João Santos Filipe

Ho Chio Meng e a co-arguida Wang Xiandi viajaram durante três dias para o Dubai, numa viagem que envolveu despesas no valor de 132 mil patacas pagas pelo Ministério Público. A revelação foi realizada ontem pela magistrada Kuok Un Man, que defende que a viagem – que ocorreu entre 29 e 31 de Janeiro de 2009 – foi feita por motivos pessoais, uma vez que Wang Xiandi não fazia parte do MP.

As despesas da viagem ao Dubai, onde ficaram hospedados no hotel de 5-estrelas Atlantis, the Palm, numa das ilhas artificiais em forma de palmeira construídas pelo governo do emirado, incluíram a estadia, o aluguer de um carro da marca Mercedes-Benz com motorista, a visita a um museu, o pagamento de um churrasco árabe e ainda duas passagens aéreas, em classe executiva.

A autorização para o pagamento destas despesas fez parte de vários recibos com que a actual chefe do Departamento de Gestão Pessoal e Financeira do MP, Lee Hoi Sun, foi confrontada no decorrer da sessão de ontem do julgamento do ex-Procurador. O recibo da viagem ao Dubai foi pago à empresa San Seng Serviços Relações Públicas – propriedade dos co-arguidos Wong Kuok Wai e Mak Im Tai – que foi responsável pelo agenciamento das viagens, realizando as reservas necessárias.

Ontem Lee Hoi Sun, que foi ouvida como testemunha, afirmou que a proposta para o pagamento dessas despesas tinha partido de Chan Ka Fai, ex-assessor do Grupo de Administração Geral do Ministério Público e co-arguido no processo conexo ao de Ho Chio Meng. Como tal, explicou, só competia ao Departamento de Gestão Pessoal e Financeira efectuar o pagamento: “Quando era o Grupo de Administração Geral a fazer as propostas eles já tinham todos os elementos sobre as viagens. Nós pensávamos que a viagem tinha sido realizada em missão oficial”, afirmou Lee Hoi Sun. “Algumas das propostas feitas pelo Grupo de Administração Geral não continham toda a informação por motivos de confidencialidade ou urgência”, frisou.

Lee Hoi Sun foi ainda confrontada com o facto do Ministério Público ter aprovado o pagamento de uma passagem aérea em classe executiva a uma pessoa fora dos quadros do órgão judicial. Segundo a lei, o MP apenas pode pagar viagens em classe executiva ao Procurador, ou algum acompanhante dos quadros, quando tal se justifique por questões profissionais.

Além desta viagem, o MP pagou igualmente cinco passagens aéreas em classe executiva em Novembro de 2009, e uma em classe económica. O destino foi igualmente o Dubai.

Lee Hoi Sun defendeu-se, mencionado que em 2009 ainda não ocupava as funções actuais, mas que como membro do Departamento de Gestão Pessoal e Financeira, ainda antes destes casos, abordou Chan Ka Fai sobre algumas propostas para pagamentos nos quais não eram fornecidas todas as informações necessárias.

Segundo a responsável, o assessor do Grupo de Administração Geral limitou-se a responder que “não havia problema” e que as propostas tinham sido autorizadas pelo superior, referindo-se ao chefe do Gabinete do ex-Procurador, António Lai Kin Ian.

O julgamento do antigo Procurador da RAEM prossegue amanhã no Tribunal de Última Instância, estando o arguido acusado da prática de 1536 crimes.