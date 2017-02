Fundação Macau: Sector da educação levou maior fatia do bolo

Dos mais de 727 milhões de patacas distribuídos pelo organismo no último trimestre de 2016, metade foram parar aos cofres da Fundação da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. A Escola Portuguesa, o Instituto Português do Oriente e a Universidade Cidade de Macau foram outras das entidades distinguidas.

A Fundação Macau (FM), financiada com receitas do jogo, distribuiu, ao longo do ano passado, apoios financeiros a particulares e instituições privadas do território no valor de 1.535 milhões de patacas, foi ontem divulgado. O valor é, no entanto, significativamente inferior ao atribuído em 2015, ano em que o organismo presidido por Wu Zhiliang atribuiu apoios financeiros no valor de 1.844 milhões de patacas.

Ontem foi publicado em Boletim Oficial a lista dos apoios concedidos pela Fundação Macau no quarto trimestre de 2016, em que se incluem entidades de matriz portuguesa, como a Fundação Escola Portuguesa de Macau que recebeu os habituais nove milhões de patacas de “apoio financeiro para custear as despesas com o funcionamento da Escola Portuguesa de Macau referente ao ano lectivo 2016/2017”. A Fundação Maca, recorde-se, assumiu os compromissos financeiros que competiam à Fundação Oriente no projecto da Escola Portuguesa de Macau, em 2012.

O sector da educação foi, de resto, o que mais apoios absorveu. O grosso do financiamento foi repartido, sobretudo pelas principais instituições de ensino superior do território, com a Fundação da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau a receber mais de metade – 450 milhões – dos 727,5 milhões de patacas distribuídos pela Fundação Macau no último trimestre do ano passado. O montante, explica o organismo presidido por Wu Zhiliang, destina-se a apoiar a construção de uma nova residência de estudantes e a financiar actividades pedagógicas. A Fundação da Universidade Cidade de Macau e a Fundação Católica do Ensino Superior Universitário também foram distinguidas, recebendo respectivamente 45 milhões e 19 milhões de patacas.

A lista dos beneficiários de apoios financeiros no quarto trimestre de 2016 inclui outras entidades e particulares de matriz portuguesa ou lusófona, como a Associação dos Macaenses, a Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau ou a Associação dos Veteranos de Futebol de Macau.

De realçar ainda os montantes alocados para bolsas de estudo, com a Fundação Macau a conceder nomeadamente 5,7 milhões de patacas ao Projecto de Continuação dos Estudos em Portugal dos alunos que completem o ensino secundário no corrente ano lectivo (88); e 30.000 patacas para estudantes portugueses em mobilidade (3), segundo a lista de apoios do quarto trimestre do ano.

Para 34 bolsas de estudo para estudantes não-residentes de Macau (de países e regiões lusófonas e da Namíbia), por exemplo, a FM alocou 577.255 patacas em subsídios de alojamento e propinas e de subsistência relativos ao corrente ano lectivo.

A FM financiou ainda o prémio do vencedor do 14.º Concurso de Eloquência em Língua Portuguesa, concedendo 10.000 patacas ao aluno que mais se distingui.

A Fundação Macau (FM) recebe 1,6 por cento das receitas de jogo. Os casinos do território fecharam 2016 com receitas de 223.210 milhões de patacas, uma queda de 3,3 por cento face ao cômputo do ano passado.

Tratou-se do terceiro ano consecutivo de quebra depois de uma diminuição de 34,3 por cento em 2015 e de 2,6 por cento em 2014.

Apesar da contracção no cômputo de 2016, os últimos meses mostraram sinais de recuperação, com Janeiro a marcar o sexto mês consecutivo de subida das receitas em termos anuais homólogos.