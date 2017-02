Fosun investe 3.190 milhões de patacas no Banco Comercial Português

A empresa Fosun International reforçou a posição no Banco Comercial Português, conhecido pela marca comercial Millenium BPC, passando a controlar 23,92 por cento da instituição bancária, quando anteriormente controlava apenas 16,7 por cento. Para reforçar a sua posição no banco português, a Fosun investiu 374 milhões de euros, o equivalente a 3.190 milhões de patacas.

No entanto, devido à forte procura dos títulos do banco, a Fosun não conseguiu alcançar o objectivo de subir a participação no banco para os 30 por cento.

Anteriormente, em Novembro, a Fosun tinha pago 174,58 milhões de patacas por 16,7 por cento do BCP, num aumento de capital exclusivo para o grupo chinês. Contudo, a Fosun comprometeu-se a não vender essa participação durante um período de três anos.