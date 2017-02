Estacionamento: Universidade de Macau registou menos situações de abuso

Os casos de parqueamento abusivo registados pela Universidade de Macau (UMAC) recuaram significativamente desde a implementação, por parte da instituição, em Julho de 2016, de um conjunto de Regras de Gestão de Estacionamento.

De acordo com a informação ontem veiculada pela maior instituição de ensino superior do território, o número de veículos envolvidos em situações de estacionamento abusivo nos parques do campus da Ilha da Montanha caiu dos 183 durante o período mais grave, para apenas dois casos. A instituição diz ter conseguido persuadir, com o apoio das forças de segurança, os proprietários de mais de uma centena de viaturas a libertarem os lugares de estacionamento que ocupavam. Antes das regras serem implementadas, os parques de estacionamento do campus eram gratuitos. Depois da implementação, a Universidade passou a cobrar por taxas de estacionamento.