Equipa de Jesualdo Ferreira fora da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiáticos

O Al Sadd, formação do Qatar orientada por Jesualdo Ferreira, foi na terça-feira (madrugada de quarta-feira em Macau) eliminada na terceira eliminatória da Liga dos Campeões asiática de futebol, ao perder no desempate por grandes penalidades (4-3), na visita aos iranianos do Esteghlal TEH.

Com o espanhol Xavi no ‘onze’, o segundo classificado do campeonato do Qatar não conseguiu impor-se ao campeão em título iraniano, num jogo em que o 0-0 perdurou até ao final do prolongamento.

Nas grandes penalidades, os homens da casa falharam apenas um remate, contra dois dos visitantes, tendo Heydari marcado o 4-3 final, que apura a equipa de Teerão para a fase de grupos da competição.

Antes, um golo de Ukra, aos 45+1 minutos, deu a vitória ao Al-Fateh frente aos uzbeques do NASAF, na estreia do internacional português pela equipa saudita, que segue para a fase de grupos da competição.

Também apurados para a próxima fase estão o Al Wahda, que bateu o Al Wehdat por 3-0 e o Bunyodkor, que eliminou o El Jaish no desempate por grandes penalidades.

Por seu lado, o treinador português André Villas-Boas estreou-se no Shanghai SIPG com uma vitória, ao bater os tailandeses do Sukhothai por 3-0, com golos dos brasileiros Oscar e Elkeson e um autogolo de Toopkhuntod.

Os japoneses do Gamba Osaka eliminaram o Johor Takzim, da Malásia, por 3-0, enquanto os sul-coreanos do Ulsan afastaram, na marcação de grandes penalidades, o Kitchee, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.