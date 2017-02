Desde ontem, os residentes de Macau que queira viajar para o Djibouti poderão fazê-lo sem necessitar de solicitar previamente visto turístico. O Governo foi ontem informado que os titulares do passaporte da RAEM poderão obter visto à chegada ao país, desde que apresentem uma carta de convite ou prova de que tencionam regressar ao país de origem. Com o anúncio, aumentam para 126 os países e territórios que concedem isenção de visto ou visto à chegada a titulares do Passaporte da RAEM.

