Concessão do Canídromo renovada até Julho de 2018

O Governo estendeu o prazo de concessão da Companhia de Corridas de Galgos de Macau (Yat Yuen) até 20 de Julho de 2018, de acordo com um despacho ontem publicado em Boletim Oficial. O exclusivo da exploração das corridas de galgos na RAEM é assim prorrogado, numa decisão com efeitos rectroactivos a partir do primeiro dia do corrente ano. Também o prazo do contrato de concessão para a exploração das lotarias chinesas, celebrado entre o Executivo e a Sociedade de Lotarias Wing Hing, Limitada, foi prorrogado por um ano, cessando os seus efeitos a 31 de Dezembro de 2017.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...