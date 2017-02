Chan Meng Kam quer melhores oportunidades para portadores de deficiência

O acesso a empregos justos por parte dos cidadãos portadores de deficiência é um dos desígnios mais importantes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, Chan Meng Kam defende que o exercício de uma actividade laboral é também uma das melhores formas de integrar socialmente os deficientes.

O deputado sublinha que mecanismos como o “Subsídio para a inserção sócio-laboral de deficientes” e o “Plano de Apoio Financeiro para a Promoção do Emprego das Pessoas com Deficiência” constituem passos certos no sentido de promover uma maior igualdade de oportunidades, mas diz que para que as medidas sejam bem sucedidas não se podem cingir aos pregão fácil.

Chan Meng Kam aplaude o facto de o Governo oferecer benefícios fiscais às empresas que empregam portadores de deficiência, mas defende que mais do que conceder facilidades, o Executivo deve dar o exemplo: entre os mais de 36 mil trabalhadores ao serviço da função pública, apenas 73 – menos de 0,2 por cento – são cidadãos deficientes.

O deputado, que há quatro anos encabeçou a lista que melhores resultados obteve na corrida à Assembleia Legislativa, sugere que o Governo, na qualidade de maior empregador do território, adopte práticas de inserção social mais abrangentes e crie mecanismos que ajudem os portadores de deficiência não só a serem mais confiantes, como também mais independentes.

Em 2010, recorda Chan Meng Kam, o governo lançou o “Plano de Apoio Financeiro para a Promoção do Emprego das Pessoas com Deficiência” com o objectivo de facilitar a criação de empresas sociais direccionadas para a preparação dos cidadãos deficientes para o mercado laboral. Na interpelação escrita que dirige ao Governo, o deputado lembra que o mecanismo já foi lançado por duas ocasiões, sendo que de ambas as vezes apenas uma empresa recebeu luz verde para operar.

Para receberem financiamento do Governo, as empresas sociais em questão têm, não só, de provar que são competitivas e economicamente viáveis, mas também de garantir que pelo menos metade dos funcionários são portadores de deficiência. Desde que começaram a operar, as duas empresas sociais apoiadas pelo Executivo terão recebido apoios de entre dois a três milhões de patacas, de acordo com os cálculos de Chan Meng Kam. O deputado assinala que ambas as entidades conseguiram manter com muito esforço o caderno de encargos limpo, mas nem por isso se furtaram a dificuldades, sendo que correm o risco de terem de sair dos espaços em que se encontram devido ao encarecimento das rendas.

Na interpelação que dirige ao Governo, Chan Meng Kam defende que, dadas as mais valias sociais criadas pelas empresas, o Executivo deve facultar instalações a título gratuito às duas entidades. O deputado pergunta ainda que outros apoios tenciona o Governo conceder às empresas sociais para garantir que sobrevivam: “De forma a manter o valor social das companhias, que assistência e apoio tenciona facultar o Governo para garantir estabilidade às empresas sociais?”, questiona Chan.

Por fim – e depois de pedir que o Executivo opere um balanço dos mecanismos de inserção social criados até ao momento – o deputado exige garantias ao Governo de que a função pública vai abrir as portas à contratação de mais residentes portadores de deficiência: “Que medidas têm os departamentos públicos em carteira para reforçar a contratação e inclusão de pessoas com deficiência? Para alem de encorajar as empresas a aceitarem cidadãos deficientes, vai o Governo contratar mais portadores de deficiência?”, interroga Chan Meng Kam.