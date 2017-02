Centro de Abrigo de Inverno aberto desde ontem

O Centro de Abrigo de Inverno da Ilha Verde, localizado na Rua do Asilo, abriu ontem as portas quando o relógio indicava as seis horas da tarde, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O Instituto de Acção Social decidiu abrir o centro para os mais necessidades depois das previsões da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos apontarem para uma descida brusca nas temperaturas. Os termómetros, assinala o organismo, poderão chegar aos 10 graus durante o dia de hoje. No abrigo as pessoas podem encontrar cobertores, comida e bebidas quentes.

Além disso, o Instituto de Acção Social deixou ainda um aviso, direccionado sobretudo aos mais velhos e os doentes crónicos: o organismo insta a que prestem muita atenção às oscilações de temperatura e se preparem bem para o frio.

A última vez que o Centro de Abrigo de Inverno esteve de portas abertas foi em Dezembro do ano passado.