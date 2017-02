CAEAL sugere reforço de 20 por cento no orçamento das eleições para o hemiciclo

O organismo liderado por Tong Hio Fong justifica a medida com o aumento do número de eleitores e dos eventuais gastos com pessoal auxiliar e material de apoio. Em 2013, o Executivo consignou um total de 47,89 milhões de patacas à organização do escrutínio eleitoral.

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa sugeriu esta quarta-feira um aumento de cerca de 20 por cento no orçamento para as eleições que vão ser realizadas este ano, em data a anunciar.

“Há um aumento de eleitores este ano (…) e também no número do pessoal, no ‘hardware’, e também considerámos os postos de eleição que vão ser aumentados. Tudo isto afecta ou influencia o orçamento, por isso o orçamento vai ser aumentado”, disse o juiz Tong Hio Fong, que preside ao organismo.

As últimas eleições para a Assembleia Legislativa, realizadas em 2013, tiveram um orçamento de 47,89 milhões de patacas, valor que se saldou por um aumento na ordem dos 17 milhões de patacas quando comparado com as anteriores, realizadas em 2009.

As eleições para a Assembleia Legislativa estão previstas para Setembro ou Outubro: “A previsão que temos, comparando com as últimas eleições, não é de um grande aumento: à volta de 20 por cento”, afirmou Tong Hio Fong.

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa deu o exemplo do aumento dos custos relacionados com a aquisição dos sistemas informáticos, reforço do pessoal e respectiva remuneração.

“Por outro lado, também consideramos as actividades de publicidade, e temos mais ‘itens’ de publicidade e outras actividades para encorajar os eleitores a votar”, afirmou o magistrado.

Tong Hio Fong apontou ainda que a CAEAL vai acompanhar a discussão dos pormenores do aumento do orçamento das eleições para a Assembleia Legislativa, mas que isso é da competência do chefe do Executivo, através da publicação de despacho em Boletim Oficial. No final de Dezembro Macau contava com 307.020 eleitores inscritos.

O universo global de eleitores resulta da ‘entrada’ de 25.138 novas inscrições face a Dezembro de 2015 e da saída de 4.117 outras, que viram cancelado o recenseamento eleitoral ao longo do ano passado, por óbito, sentença judicial ou devido a doenças do foro psiquiátrico. Apenas residentes permanentes de Macau – nascidos ou a residir há mais de sete anos no território – podem exercer o direito de voto.

Relativamente ao universo total de eleitores registados no final de 2012 (277.153), ou seja, que eram elegíveis para votar nas eleições de 2013 para a Assembleia Legislativa houve um aumento de 10,78 por cento.

Já em 2013, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) justificou o aumento do orçamento com “a envergadura das eleições”, descrita como “a maior de sempre, com o aumento do número de assembleias de voto, trabalhadores, equipamentos e despesas de propaganda”.