Anunciado e suspenso. Protesto a passo de caracol adiado sine die

As alterações promovidas pelas forças de segurança do território ao traçado da marcha lenta que Pereira Coutinho e Leong Veng Chai queriam promover no sábado levou os dois deputados a cancelar a iniciativa. O protesto tinha dois grandes objectivos: contestar os aumentos das taxas ligadas ao sector dos transportes e pedir a demissão de Raimundo do Rosário.

Foi anunciada às três da tarde de ontem e caiu por terra menos de quatro horas depois. A marcha lenta de veículos prevista para sábado foi ontem cancelada horas depois de ter sido convocada por um grupo liderado por José Pereira Coutinho e por Leong Veng Chai. A iniciativa tinha como grandes objectivos contestar os aumentos de taxas e pedir a demissão do secretário para os Transportes e Obras Pública, Raimundo do Rosário.

A marcha lenta de sábado prefigurava-se como uma resposta à actualização de taxas administrativas, incluindo a de remoção de veículos que, por exemplo, passou de 300 para 1.500 patacas. A iniciativa colocava em causa também os aumentos acentuados para licenças, inspecção de veículos e exames de condução.

“Tivemos uma reunião com as autoridades policiais e devido ao facto de terem alterado profundamente o trajecto, desviando-o totalmente, de Macau para a ilha da Taipa, decidimos suspender a marcha lenta” de veículos prevista para sábado, disse à agência Lusa Pereira Coutinho, que juntamente com o companheiro de bancada Leong Veng Chai, lidera um grupo de cidadãos promotores do protesto.

O itinerário da marcha submetido às autoridades para aprovação tinha início previsto na Torre de Macau às 15:00, junto à Assembleia Legislativa, e passagem por várias artérias da cidade até à sede do Governo: “Decidimos suspender porque não aceitamos o trajecto proposto”, sublinhou Pereira Coutinho, indicando que o grupo de cidadãos que lidera vai apresentar novo itinerário e nova data para a marcha lenta de carros e motos contra a actualização das taxas administrativas que entraram em vigor a 1 de Janeiro.

“Temos que reunir. É uma pena porque quando os dirigentes chineses vêm a Macau (…) ou quando o chefe do executivo se desloca [na cidade], as pessoas aceitam de bom grado [os condicionamentos no trânsito]. Mas o caricato é que quando são os cidadãos que querem manifestar-se é o Governo que impede”, afirmou Pereira Coutinho.

Esta marcha lenta tinha como objectivo pedir também a demissão do secretário para as Obras Públicas e Transportes, Raimundo do Rosário, e continuar a pedir ao chefe do executivo que retire o despacho que eleva as taxas administrativas, disse ontem em conferência de imprensa o deputado Pereira Coutinho, horas antes da reunião com a polícia sobre o trajecto a seguir no sábado.

O trânsito está entre as principais preocupações da população de Macau, com especial destaque para as dificuldades de estacionamento: um lugar num parque pode, ao fim de um ano, custar mais do que um carro, sublinha a agência Lusa.