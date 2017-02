Valor de vendas da Chow Tai Fook com quebra de 11 por cento em Macau

O valor das vendas do grupo Chow Tai Fook registou uma quebra de 11 por cento durante o Ano Novo Lunar nos mercados de Macau e de Hong Kong. Os dados foram revelados ontem pela empresa num comunicado à bolsa de Hong Kong e correspondem ao período que medeia entre 14 de Janeiro e 3 de Fevereiro.

A comparação entre as receitas geradas este ano pela empresa em comparação com as receitas do ano passado também mostram uma tendência negativa de sete por cento. Esta é uma comparação directa que apenas enquadra as lojas que

estiveram em funcionamento tanto no Ano Novo Chinês de 2016 como de 2017.

Por outro lado, o volume de vendas para Macau e Hong Kong revela um aumento de três por cento, o que indica que a Chow Tai Fok vendeu mais, mas recebeu menos pelos produtos comercializados.

No entanto, as operações na República Popular da China mostraram uma tendência positiva em todos os indicadores, à excepção do volume de vendas. Ou seja, a empresa vendeu menos mas recebeu mais.