Universidade de Macau forma 24 novos doutores em microelectrónica

A Universidade de Macau (UM) anunciou ter concluído a formação de 24 doutorados em microelectrónica desde a fundação do Laboratório de Investigação na especialidade. Muitos dos novos investigadores e especialistas viriam a ser depois contratados por empresas e institutos líderes naquele campo.

O doutorando mais recente a concluir o curso foi Arshad Hussain, que concluiu com distinção a defesa oral da sua tese, orientada pelos professores U Seng-Pan e Sin Sai-Weng e intitulada “High-Resolution Passive and Active-Passive Switched-Capacitor Delta-Sigma Modulator Design Techniques in Nanoscale CMOS”, que já motivou um artigo numa revista científica e duas apresentações em conferências.

“No total, os pós-graduandos em microelectrónica da UM já publicaram 190 artigos em revistas prestigiadas e 304 artigos em conferências”, sublinha a universidade, em comunicado de imprensa.