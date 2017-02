Quando a greve é grave: Soldados do exército brasileiro passam a limpo as ruas de Vitória e revistam meticulosamente um transeunte. A capital do estado do Espírito Santo, na região Sudeste do Brasil, registou um número recorde de 52 homicídios em apenas três dias, desde que a polícia entrou em greve no sábado passado. Gabriel Lordello/EPA

